Melvyn Jaminet quitte Toulouse pour Toulon

L’arrière international quitte le Stade Toulousain après une saison et demi pour signer avec le club du RC Toulon.

Fin de l’aventure toulousaine pour Jaminet. Arrivé en 2022 de Perpignan, l’arrière international n’aura disputé que 19 matchs avant de partir sous de nouvelles couleurs. Melvyn Jaminet signe un contrat jusqu’en 2028 avec le RCT. Toulon va verser environ 550 000 euros pour racheter les deux ans et demi de contrat restant au Stade Toulousain.

Dans un communiqué, le Stade Toulousain explique que « le club et Melvyn Jaminet ont décidé, d’un commun accord, d’anticiper la fin du contrat liant le joueur au club. Par cette décision, le Stade Toulousain accède à la demande de Melvyn de rejoindre son club formateur et sa région natale, pour des raisons personnelles. Le club souhaite aujourd’hui remercier Melvyn pour l’implication et le professionnalisme dont il a fait preuve en tant que joueur du Stade Toulousain. Nous lui souhaitons le meilleur dans sa prochaine aventure rugbystique. »

Melvyn Jaminet est arrivé à Toulouse en 2022 et a depuis disputé 19 matchs sous le maillot rouge et noir, remportant un titre de Champion de France de Top 14 la saison dernière. Durant cette période, il a également connu plusieurs sélections avec le XV de France et participé à la dernière Coupe du Monde.

Son dernier match aura lieu le 25 novembre prochain avec le Stade Toulousain avec la réception de Clermont.