Hand : Le FENIX Toulouse prêt à poursuivre sa série face à Ivry

Le FENIX Toulouse Handball reçoit Ivry le vendredi 17 novembre à 20H00 au Palais des Sports de Toulouse. L’occasion de poursuivre sa série de victoires !

Belle série pour les toulousains. Depuis la défaite à Nantes en début de saison, Toulouse ne perd plus, et confirme sa place sur le podium du Championnat de France. Le FENIX est toujours 3ème de Liqui Moly Starligue après 9 journées et une victoire supplémentaire acquise vendredi dernier du côté de Saran. Place désormais à une autre équipe de bas de tableau.

Une équipe à ne pas sous estimer. En effet, les hommes de Didier Dinart, après une première victoire sur ses terres le week-end dernier face à Nîmes, auront à cœur de confirmer ce beau résultat.

Après le premier guichets fermés de la saison face à St-Raphaël sur le dernier match à domicile, c’est le match à ne pas manquer ce vendredi soir. Cette rencontre sera parrainée par la Ligue contre le cancer dans le cadre du Challenge des gentlemen, en ce mois de novembre ! Billetterie : à partir de 8€ sur www.fenix-toulouse.fr