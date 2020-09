Mathieu JUSSAUME poursuit au Toulouse Olympique

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le jeune centre international français Mathieu JUSSAUME (21 ans) prolonge son contrat au Toulouse Olympique, où il continuera d’engranger l’expérience du haut niveau.

A 4 ans, le toulousain de naissance découvre le XIII au club de Plaisance-du-Touch et y fait ses gammes jusqu’en Benjamin. Là, il se tourne vers le rugby à XV et le Stade Toulousain, où il reste 5 ans. En 2015, il remporte notamment le championnat de France Cadets aux côtés des actuels Stadistes Matthis LEBEL et Romain NTAMACK (il était d’ailleurs associé à ce dernier à la charnière en finale).

En Junior, il hésite entre le XIII au TO et le XV au Stade Toulousain et joue un temps pour les deux clubs, avant de revenir complètement à ses premiers amours en choisissant définitivement le club Olympien.

Il intègre le Centre de Formation, s’aguerrit au sein de la formation Elite 1, avant de découvrir le groupe pro Bleu et Blanc en participant au match amical contre les Dragons Catalans en janvier 2019. Un mois plus tard, il joue son premier match de Championship.

Il n’a ensuite plus quitté le groupe pro, et a enchaîné les apparitions sous le maillot de l’équipe fanion. 23 rencontres disputées et 11 essais marqués plus tard, il s’est vu proposer un contrat par les dirigeants du club Olympien. Pour parachever cette belle année, le champion d’Europe U19 (sacré en 2018) a pris part à la tournée de l’équipe de France A et à la Coupe du Monde de Rugby à IX en Australie en automne.

Après la parenthèse 2020, Mathieu poursuivra donc sa belle aventure de rugbyman de haut niveau avec le TO la saison prochaine.