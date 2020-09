Toulouse. Les temps forts du prochain FIFIGROT !

Partager Facebook

Dans 14 jours, le Mini Festival International du Film Grolandais de Toulouse, FIFIGROT, sera de retour à Toulouse avec de beaux événemennts. Quels sont les temps forts de cette 9e édition ?

Mini mais costaud. Le 9e FIFIGROT propose une programmation pas si petite que ça avec en plus de la compétition ( compétitions, 8 longs et 11 courts métrages) offre tant de merveilleux moments.

Dès le 13 septembre, ce sera le Gro’Before à l’American Cosmograph à partir de 20h15 avec deux avant première de Teddy de Ludovic et Zoran Boukherman et Lux Aeterna de Gaspard Noé avec aussi des surprises et la présence de plusieurs membres de l’équipe du festival pour la présentation de la programmation.

Puis, on aura droit à la cérémonie d’ouverture le 14 septembre à l’American Cosmograph avec Un pays qui se tient sage de David Dufresne, en sa présence. Avant de se terminer le 20 septembre à l’ABC Toulouse avec la remise des Amphores en présence de Blanche Gardin et avec la projection de Last Words. La grande prêtresse sera d’ailleurs présente le samedi 19 septembre à 19h15 au Port Viguerie.

L’inauguration du Gro’Village au Port de la Viguerie aura lieu le mercredi 26 septembre à 18h30 avec un concert de Houba et du théâtre de rue. On y retrouvera aussi des séances en plein air sur ce beau lieu toulousain :

Soirée espigoule le 17 septembre avec :

20h45 – Les 4 saisons d’Espigoule

22h30 – Il était une fois Espigoule

En présence des réalisateurs Soirée Problémos le 19 septembre en présence de Blanche Gardin

D’autres beaux moments auront lieu durant la semaine comme la présence de Jan Jounen pour une carte Blanche à la Cinémathèque de Toulouse le 18 septembre ou encore la présentation de son nouveau film « Mon Cousin » le 19 septembre au Gaumont Wilson. Antoine de Maximy présentera au Gaumont Wilson son nouveau film « J’irai mourir dans les Carpates » le 15 septembre. Benoit Delepine et Blanche Gardin présenteront « Effacer l’Historique » le 18 septembre à l’American Cosmograph. Enfin, journée Jackie Berroyer le 19 septembre en sa présence au Cinéma ABC.

Et ce n’est qu’un avant goût de ce beau festival. Toute la programmation : https://fr.calameo.com/read/003824683277f15199303

Et : http://fifigrot.com/