Match amical entre le Stade toulousain et Colomiers début aout !

Les deux clubs voisins se rencontreront le temps d’un match amical le 4 aout prochain au Stade Michel-Bendichou.

Dans un peu plus d’un mois, la saison de Top 14 reprend pour le Stade Toulousain à Bayonne. D’ici là, le club Champion de France 2023 va devoir se préparer et rien de mieux que des rencontres amicales. L’une d’elle se jouera chez le voisin haut-garonnais. Colomiers affrontera donc Toulouse le vendredi 4 août à 19h. Une belle affiche pour préparer la saison de la Colombe et des rouges et noirs.

Ce sera l’occasion de voir les nouvelles têtes columérennes avant le début de la saison de Pro D2 le 17 aout à Biarritz.

Colomiers – Stade Toulousain

4 aout au Stade Michel-Bendichou

Placement libre

Entrée à 10 euros

Plus d’infos : https://colomiers-rugby.com/match-amical-stade-toulousain/