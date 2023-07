M.A.N AND THE MANIACS en live à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Jusqu’au au 26 aout, la Halle de la Machine Toulouse propose une 5e édition de son festival de concerts Halle Night Long. Ce 14 juillet, rendez-vous avec le live de M.A.N AND THE MANIACS.

Le festival Halle Night Long est de retour cet été sur le parvis de la Halle de la Machine, pour le plus grand plaisir d’Astérion le Minotaure et des afficionados de musique.

Tous les vendredis et samedis soirs jusqu’au 26 août, prenez rendez-vous avec votre plus fabuleux déhanché, à l’occasion de ces concerts gratuits en plein air. Soul, rock, hip-hop, fanfare ou funk, c’est le meilleur de la scène locale dans une ambiance estivale et joyeuse.

Pour le 14 juillet, découvrez M.A.N AND THE MANIACS. Une chanteuse franco-américaine, une batteuse punk féminine, un guitariste à moustache et un corniste qui joue de la basse, voilà M.A.N AND THE MANIACS. L’artiste franco-américaine M.A.N, fabuleusement accompagnée par les MANIACS, prêche une parole écoféministe à coup de phrases incisives enrobées dans du velours psychédélique. Un Voodoo Rock jovialement protestataire.

Plus d’infos : halledelamachine.fr