Markus Poschner et Chad Hoopes : Une soirée de sommets romantiques à la Halle aux Grains

Le vendredi 16 février 2026 à 20h00, la Halle aux Grains sera le théâtre d’une rencontre musicale exceptionnelle. L’Orchestre National du Capitole de Toulouse accueille pour la première fois le chef allemand Markus Poschner, pour un programme voyageant entre création contemporaine et chefs-d’œuvre absolus du romantisme.

Cette soirée marquera un tournant pour l’orchestre qui, sous la baguette de Poschner, explorera des sonorités allant de la clarté mélodique de Mendelssohn à la densité symphonique de Brahms.

Entre virtuosité et émotion pure

Le concert débutera par une curiosité : la création française de Midsummer Song de la compositrice lituanienne Raminta Šerkšnytė, une œuvre aux textures chatoyantes. Puis, la scène appartiendra au violoniste américain Chad Hoopes. Déjà remarqué par le public toulousain lors de ses précédentes venues, il interprétera le célébrissime Concerto pour violon n°2 de Mendelssohn. Ce pilier du répertoire, connu pour son lyrisme et sa virtuosité technique, trouvera en Hoopes un interprète de choix, dont on attend des merveilles de sensibilité.

Le testament symphonique de Brahms

En seconde partie, l’orchestre s’attaquera à la monumentale Symphonie n°4 de Johannes Brahms. Œuvre de la maturité, cette symphonie est souvent considérée comme le sommet de sa production orchestrale. Entre rigueur classique et souffle romantique, elle déploie une puissance tragique et une richesse harmonique qui en font l’un des plus beaux épilogues de l’ère symphonique allemande.

Ce programme est une invitation à traverser les émotions : de la fraîcheur d’un chant d’été aux tourments d’un concerto virtuose, pour finir en apothéose avec la noblesse de Brahms. Un rendez-vous incontournable pour les mélomanes et les curieux.

