Kendji Girac fête ses 10 ans de carrière au Zénith de Toulouse !

C’est l’événement que tous les fans attendent avec impatience. Le samedi 28 mars 2026 à 20h00, le Zénith Toulouse Métropole vibrera au son de la guitare de Kendji Girac. Pour célébrer une décennie de succès fulgurants, l’artiste chouchou des Français lance une grande tournée anniversaire intitulée « Nos 10 ans ! ».

Depuis sa révélation en 2014, Kendji Girac est devenu un véritable phénomène avec plus de 6 millions d’albums vendus et 2 millions de spectateurs déjà conquis par son énergie solaire.

Un voyage musical inédit

Cette tournée exceptionnelle ne sera pas un simple concert, mais un véritable partage entre l’artiste et son public. Kendji invite ses fans à revivre les moments forts de sa carrière, de ses débuts aux rythmes gipsy pop jusqu’à ses derniers succès. Ce spectacle promet d’être un voyage musical inédit, mêlant souvenirs mémorables et nouvelles surprises scéniques.

« Nos 10 ans ! », c’est l’occasion pour Kendji de remercier son public pour sa fidélité indéfectible à travers un show généreux, festif et riche en émotions. Entre tubes incontournables et instants suspendus, la magie de la scène opérera une nouvelle fois dans la Ville Rose.

Une soirée magique à vivre ensemble

Que vous soyez là depuis le premier jour ou que vous ayez rejoint l’aventure en cours de route, ce concert au Zénith s’annonce comme une grande fête de famille. Préparez-vous à chanter, danser et créer de nouveaux souvenirs mémorables aux côtés de l’un des artistes les plus populaires de sa génération.

Informations Pratiques – Kendji Girac : Tournée Anniversaire