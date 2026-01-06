Gérald Dahan présente « J’imite donc je suis ! » au Bascala

Partager Facebook

Préparez-vous à une soirée où les personnalités se bousculent sur scène. Le vendredi 6 février 2026 à 20h30, l’imitateur prodige Gérald Dahan investit la salle du Bascala avec son tout nouveau spectacle : « J’imite donc je suis ! ».

Surnommé « l’imposteur public numéro 1 », Gérald Dahan revient avec une proposition artistique complète, mêlant avec brio l’imitation pure, le stand-up, le sketch et la performance musicale en piano-voix.

Une galerie de plus de 50 portraits

En une seule soirée, Gérald Dahan réussit le tour de force de faire cohabiter plus de cinquante incarnations. Avec une précision bluffante, il prête sa voix et ses traits à des figures aussi variées que Fabrice Luchini, Emmanuel Macron, Charles Aznavour, Jean-Luc Mélenchon ou encore Jean-Marie Bigard. Sa maîtrise de la satire et de l’humour mordant fait de chaque portrait une caricature percutante et intelligente.

Bien plus qu’une simple imitation

Le spectacle ne s’arrête pas aux voix. Gérald Dahan dévoile également ses talents de musicien en revisitant des chansons au piano. Ces moments de pure performance vocale apportent une dimension poétique et musicale à ce show énergique.

« J’imite donc je suis ! » est un spectacle complet qui jongle entre satire politique et clins d’œil au monde du spectacle. Une soirée explosive qui promet autant de rires que d’admiration face à la virtuosité de l’artiste.

Convivialité au rendez-vous

Pour prolonger l’expérience, le Bascala ouvre ses portes une heure avant le début du show. Les spectateurs peuvent ainsi profiter du bar pour boire un verre entre amis ou en famille dans une ambiance détendue avant que le rideau ne se lève.

Informations Pratiques – Gérald Dahan au Bascala