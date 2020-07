Mark KHEIRALLAH se réengage avec le TO

Le vice-capitaine Mark KHEIRALLAH prolonge son contrat en faveur du Toulouse Olympique pour deux années supplémentaires, dont une en option.

Formé aux Sydney Roosters, Mark KHEIRALLAH (NRL Australienne – meilleur championnat de Rugby à XIII au Monde) est arrivé à Toulouse en 2012 où il s’est totalement épanoui, pour le plus grand plaisir de son staff et des supporters, et au grand dam de ses adversaires.

Les chiffres parlent d’eux même pour comprendre ce que représente l’arrière d’origine australienne au TO : le meilleur joueur de Championship 2018 est le meilleur marqueur de l’histoire du club Olympien (2099 points) et le recordman du nombre d’essais marqués (137) en 183 matchs disputés avec le maillot bleu et blanc.

Athlète accompli et coéquipier exemplaire, celui qui a disputé la dernière Coupe du Monde qui se déroulait en Australie avec… la France n’a donc pas fini de faire lever le public d’Ernest Wallon.