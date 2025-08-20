Dans L’Shed : Le Road-Trip Musical entre Gaspésie et Mississippi Débarque au Bijou !

Toulouse, préparez-vous pour un voyage musical unique ! Le Bijou accueille le duo québécois « Dans L’Shed » ce vendredi 12 septembre 2025 à 21h00. Un concert qui promet de vous emporter sur les routes du folk-americana francophone, entre country, blues et bluegrass.

Composé des Gaspésiens Éric Dion et André Lavergne, le duo « Dans L’Shed » partage une complicité forgée par plus de vingt ans de musique. Sur scène, ils manient avec une virtuosité impressionnante un arsenal de guitares, dobro, banjo et lap-steel, créant une ambiance sonore à la fois chaleureuse et entraînante.

Leur signature musicale est un mélange savoureux où se télescopent le country, le blues et le bluegrass. Chaque morceau est une fresque rurale, peuplée de personnages attachants, et ponctuée de grooves endiablés et de sections improvisées hautes en couleur. Le duo puise également dans le répertoire traditionnel du Sud des États-Unis pour offrir une expérience authentique.

L’ambiance intimiste du Bijou est le cadre idéal pour cette performance. Les harmonies à deux voix et les slides incandescents de leurs instruments transforment le concert en un véritable road-trip sonore, qui vous transportera de la Gaspésie aux rives du delta du Mississippi.

Infos Pratiques :

Artiste : Dans L’Shed

Date : Vendredi 12 septembre 2025 à 21h00

Lieu : Le Bijou, Toulouse

Tarifs : 14 € / 12 € / 9 € (selon les catégories)

Billetterie : Le Bijou

Ne manquez pas ce rendez-vous musical qui s’annonce à la fois puissant et poétique !