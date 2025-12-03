FESTIN GOURMAND : L’EXCELLENCE DE L’OCCITANIE S’INSTALLE AU MEETT !

Le Marché Gourmand d’Occitanie revient au MEETT de Toulouse du vendredi 12 au dimanche 14 décembre 2025 pour célébrer les saveurs du terroir et les circuits courts !

Avis aux épicuriens et aux amoureux du bien-manger ! Le Marché Gourmand d’Occitanie s’installe au MEETT pour un week-end entier dédié à l’excellence gastronomique régionale. Cet événement incontournable a pour vocation de mettre en lumière les produits phares de la région et de valoriser ses producteurs via la vente en circuit court.

230 Exposants Certifiés et Programme Festif

C’est une véritable vitrine du savoir-faire occitan : plus de 230 exposants, tous certifiés par un signe officiel d’identification de qualité et d’origine d’Occitanie, vous proposeront leurs produits d’exception.

En plus des dégustations et des achats directs, le programme est riche en animations :

Ateliers Culinaires : Animés par des chefs pour apprendre les secrets de la cuisine régionale.

Conférences : Échanges autour des filières agricoles et de la qualité alimentaire.

Œnothèque : Un espace dédié pour découvrir et parfaire vos mariages mets & vins régionaux.

Soirées Festives : Des ambiances animées avec bandas pour prolonger le plaisir en soirée (vendredi et samedi).

Ce rendez-vous est l’occasion idéale de découvrir, déguster et échanger autour du patrimoine culinaire occitan dans un cadre convivial et festif.

Informations Pratiques & Horaires