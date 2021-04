« Ma solution pour le Climat » : 10 projets en Haute-Garonne soutenus par la Région Occitanie

Partager Facebook

10 projets en Haute-Garonne soutenus par la Région Occitanie, dont certains à Toulouse, pour le budget participatif « Ma Solution pour le climat ».

Afin d’accélérer la transition écologique en Occitanie et impliquer les citoyens dans cette dynamique, la Région Occitanie a lancé en 2019 son budget participatif « Ma solution pour le Climat », dédié à la mise en œuvre de solutions concrètes répondant aux enjeux climatiques sur le territoire régional. Réunis en Commission Permanente ce vendredi 16 avril, les élus régionaux viennent de mobiliser une enveloppe de plus de 2,2 M€ pour soutenir de nouveaux projets.

A travers ses différentes politiques, la Région est pleinement engagée pour accompagner la transition écologique et énergétique et faire de l’Occitanie la 1ère Région à énergie positive d’Europe. Elle a notamment adopté en 2020 un plan de transformation – Pacte Vert, afin d’accompagner les habitants, entreprises et associations du territoire vers un nouveau modèle de société plus juste et solidaire.

C’est dans cette optique que la Région a également lancé en 2019 le budget participatif « Ma solution pour le Climat’, afin de financer des projets concrets et rapidement réalisables, permettant d’apporter ou d’expérimenter une solution innovante répondant aux enjeux climatiques sur le territoire. La première session, organisée en 2019/2020, a remporté un vif succès auprès des habitants d’Occitanie avec près de 400 projets déposés sur l’ensemble du territoire, plus de 38 000 votes, et 42 lauréats accompagnés par la Région via une subvention allant de 1500 € à 150 000 €.

Dans le cadre de la deuxième session de ce budget participatif, la Région accompagne aujourd’hui 26 nouveaux projets sélectionnés à l’issue du vote citoyen réalisé de décembre 2020 à janvier 2021.

Dans le département de la Haute-Garonne les projets accompagnés par la Région sont :

– « Agroforesterie et hébergement naturel du cheval » : porté par le collectif « Des Sabots Sous Les Arbres », ce projet propose la fusion de deux concepts : l’agroforesterie (l’art d’associer des cultures et des arbres) et le paddock paradise (aménagement des parcelles de près dans lesquelles les chevaux évoluent dans leur environnement naturel). Le résultat de cette fusion sera la création d’une piste permettant aux chevaux d’évoluer autour d’une prairie, divisée en îlots et réservés soit à la pâture soit à la culture fourragère.

Situé dans le département de la Haute-Garonne, ce projet est financé par la Région Occitanie à hauteur de 15 000€.

– « Après pétrole : si on roulait au granulé végétal ? » : Porté par Sylvain des Rochettes, ce projet consiste en la réalisation d’un prototypage de plusieurs véhicules fonctionnant au granulé végétal (bois, déchets verts, algues). Cette expérimentation permettra d’envisager par la suite une production et une commercialisation de ces véhicules.

Situé à Figarol, ce projet est financé par la Région Occitanie à hauteur de 140 000€.

– « Eco-parc du Ramier – Lieu collectif de visibilité et de pratiques éco-exemplaires au cœur de Toulouse (Sport, Nature, Culture) » : porté par La Fédér’Action du Ramier, ce projet cherche à rendre visible et à mettre en pratique des alternatives au changement climatique au cœur de Toulouse. L’aide apportée permettra de développer les moyens de coordination du projet et plus précisément d’aider à la mise en place d’un pôle jardin, d’un pôle cantine et d’aménagements mutualisés.

Situé sur l’île toulousaine du Ramier, ce projet est financé par la Région Occitanie à hauteur de plus de 147 000€.

– « Micro ferme collective, écologique et éducative au cœur de Toulouse » : porté par l’association NATURES, ce projet vise à modifier les habitudes alimentaires afin de limiter l’impact sur le climat et sur la santé de tous. Pour ce faire, l’association souhaite créer un espace agro-urbain sur une friche de 2 hectares du quartier des Pradettes à Toulouse, composé d’une micro ferme maraîchère en permaculture, d’un jardin pédagogique ainsi que d’un jardin collectif.

Situé dans le quartier des Pradettes à Toulouse, ce projet est financé par la Région Occitanie à hauteur de 150 000€.

– « Voisins en transition vers l’autonomie » : porté par Frédéric Boubila, ce projet propose d’expérimenter un écosystème innovant couplant un abri photovoltaïque avec une micro-ferme collaborative basée sur la permaculture. La revente de l’énergie photovoltaïque servira d’une part à autofinancer le fonctionnement de cet écosystème et d’autre part à soutenir des initiatives engagées dans une démarche écologique.

Situé à Montaigut-sur-Save, ce projet est financé par la Région Occitanie à hauteur de 97 000€.

– « EcoDESIGNerie, Ressourceries de matériaux recyclés pour jeunes créateurs » : porté par Olivier Badie, L’écoDESIGNerie de la cité scolaire Rive Gauche, a pour objectif de proposer un espace de valorisation du déchet recyclé en ressource de matériaux, doublé d’un atelier de mise en œuvre.

Situé à Toulouse, ce projet est financé par la Région Occitanie à hauteur de 60 000€.

– « Auton’home : La centrale d’énergie pour l’habitat 2.0 écologique et autonome » : porté par Laurent Bizieau, ce projet veut démontrer qu’il est possible de produire l’intégralité de l’énergie nécessaire pour son habitat et pour ses déplacements à partir de sources renouvelables et en autoconsommation totale. Pour cela, un premier prototype de centrale d’énergie sera réalisé et implanté dans un éco-quartier toulousain.

Situé à Toulouse, ce projet est financé à hauteur de 150 000€.

– « FUNGUS SAPIENS – Des champignons pour sauver le monde ! » : Porté par Mariana Dominguez Peñalva, ce projet veut développer une méthode alternative écologique pour bio-fabriquer des matériaux innovants et déployer des solutions socio-environnementales à l’aide de micro-organismes tels que les champignons, les bactéries et les algues.

Situé à Bélesta-en-Lauragais, ce projet sera financé par la Région Occitanie à hauteur de 150 000€.

– « Ferme urbaine au MIN de Toulouse. Produire au cœur de la région Occitanie » : porté par l’équipe NeoPouss’, ce projet souhaite créer une ferme urbaine au sein du MIN de Toulouse. L’objectif a une double finalité : produire des légumes et micro-pousses pour les habitants d’Occitanie et former les citoyens à l’agriculture urbaine afin qu’ils produisent eux-mêmes une partie de leur alimentation.

Situé à Toulouse, ce projet est financé par la Région Occitanie à hauteur de plus de 130 000€.

– « Ferme-incubatrice agroécologique pilote pour créer une ceinture verte autour de Toulouse » : porté par l’association Le Centième Singe, ce projet vise à réimplanter massivement tout autour de Toulouse des maraîchers agroécologiques dans la première couronne périurbaine, via la création de Fermes-écoles de territoire.

Situé à Ramonville-Saint-Agne, ce projet est financé par la Région Occitanie à hauteur de 150 000€.