L’Usine fait sa rentrée : Portes Ouvertes, arts de la rue et parcours culturel pour la jeunesse !

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L’été joue les prolongations, mais la rentrée culturelle pointe déjà le bout de son nez dans la métropole toulousaine ! L’Usine, le célèbre Centre national des arts de la rue et de l’espace public situé à Tournefeuille, a dévoilé les premiers temps forts de son mois de septembre. Entre l’ouverture festive de ses portes pour les Journées européennes du patrimoine, un grand rassemblement professionnel à Ramonville et le lancement d’un parcours immersif inédit pour les adolescents, la saison s’annonce riche en découvertes.

Samedi 19 septembre : Les coulisses de l’Usine s’ouvrent à vous

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’Usine vous invite à une grande journée festive et entièrement gratuite. De 15h30 à 23h00, le public est convié à déambuler dans ce lieu de création unique pour en découvrir les secrets et rencontrer l’équipe qui le fait vivre au quotidien.

Le programme (qui sera détaillé plus amplement après l’été) promet déjà de belles surprises :

Des visites théâtralisées : une manière décalée et vivante de découvrir les coulisses de la création artistique.

Le vernissage de « Territoires à croquer » : une exposition mettant en lumière des dessins réalisés tout au long de l’année au sein de plusieurs lieux culturels.

Du spectacle vivant : avec la représentation de VOYOUeS , une création signée par la compagnie la VéGANOVA.

Un final en musique : pour clôturer la soirée dans une ambiance conviviale, les platines seront confiées à DJ Zazou pour un DJ set qui fera groover le public.

📍 Événement tout public et en entrée libre.

Jeudi 17 et vendredi 18 septembre : Le « TUM Rue » de retour à Ramonville

Avant d’ouvrir ses portes au grand public, l’Usine donne rendez-vous aux professionnels du spectacle vivant. Du côté de la Place du canal à Ramonville Saint-Agne, le collectif Tout Un Monde (TUM) organise la 7ème édition du TUM Rue.

Pendant deux jours consécutifs, cet événement incontournable réunira 11 compagnies professionnelles d’Occitanie venues présenter leurs derniers spectacles. C’est le rendez-vous pensé par et pour celles et ceux qui construisent les programmations culturelles de demain sur notre territoire.

« L’Envers du décor » : un parcours culturel sur-mesure pour les 14-16 ans

L’Usine pense aussi à la jeune génération ! En s’associant avec d’autres acteurs culturels de poids (l’Escale, la Médiathèque, le cinéma Utopia et Marionnettissimo), elle lance « l’Envers du décor », un parcours culturel immersif d’un an, spécialement conçu pour les jeunes de 14 à 16 ans.

Le concept est novateur : ce sont les jeunes qui font la programmation ! Un groupe de 20 adolescents se retrouvera une fois par mois, de novembre à avril, pour vivre la culture de l’intérieur : spectacles, séances de cinéma, visites de coulisses, rencontres avec des artistes et participation à des ateliers exclusifs. Le programme de l’année sera choisi par le groupe dès le premier rendez-vous.

Comment s’inscrire au projet jeunes ?

Le top départ de cette aventure sera donné le samedi 3 octobre de 16h00 à 18h30, au Bistrot de l’Escale. Les jeunes inscrits pourront y partager un goûter de bienvenue avant d’assister au spectacle Camera Obscura de la Compagnie Nokill (offert pour l’occasion).