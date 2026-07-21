FIFIGROT 2026 : Le Festival du Film Grolandais fête ses 15 ans d’adolescence rebelle à Toulouse !

Banzaï ! Préparez-vous à une rentrée cinématographique subversive, foutraque et joyeusement excessive. Du lundi 14 au dimanche 20 septembre 2026, le Festival International du Film Grolandais de Toulouse (FIFIGROT) fait son grand retour pour célébrer ses 15 ans. Et à 15 ans, on est en pleine adolescence ! Loin de la simple crise de rébellion, cette édition anniversaire incarnera plus que jamais l’esprit satirique, engagé et humaniste de la mythique Présipauté. Découvrez les premiers contours d’une programmation qui s’annonce déjà culte.
L’adolescence et les marginaux au cœur de la programmation
Pour souffler ses 15 bougies, le FIFIGROT a décidé de mettre en lumière ceux qui refusent les chemins tous tracés. Le festival explorera deux grandes thématiques sociétales et cinématographiques :
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« Ado, l’âge ingrat ? » : Le festival va gratter derrière les clichés des portes qui claquent et des hormones en ébullition. Les films sélectionnés montreront cet âge charnière où l’on se cherche, où le mal-être côtoie un immense désir de liberté, et où l’envie de faire des conneries rivalise avec celle de changer le monde.
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« La revanche des gueux » : Fidèle à son ADN social, Groland rendra hommage aux oubliés et aux « indésirables ». Sans-dents, zonards, punks à chiens ou va-nu-pieds… Le cinéma offrira une plongée fascinante dans les marges de notre société, là où la débrouille et la capacité de révolte restent intactes face à l’exploitation.
Sciences, compétitions et cinémas toulousains partenaires
Le FIFIGROT, c’est aussi un regard critique sur notre monde. En partenariat avec le Quai des Savoirs, le festival questionnera les « chemins scientifiques tous tracés ». L’occasion de découvrir des chercheurs et penseurs indisciplinés qui ont osé bifurquer et refuser les compromissions académiques.
Côté salles obscures, les cinéphiles toulousains pourront compter sur les fidèles partenaires du festival : l’ABC, l’American Cosmograph, le Pathé Wilson, le Cratère et la Cinémathèque de Toulouse. Des dizaines de films y seront projetés, répartis entre les sélections officielles (compétitions longs et courts métrages) et les incontournables sections thématiques qui font le sel de l’événement (Gro L’art, Gro Zical, Made In Ici, Joyaux grolandais, Midnight movies…).
Une grande exposition Siné et l’incontournable Gro’Village
L’art grolandais ne s’arrête pas au grand écran ! Cette 15e édition mettra à l’honneur le légendaire dessinateur de presse Siné, avec une grande exposition multi-sites. Grâce à la collection de La Cinémathèque de Toulouse, des affiches de cinéma et des pressbooks uniques seront notamment exposés au cinéma ABC.
Enfin, que serait le FIFIGROT sans sa légendaire convivialité ? Le cœur névralgique de la fête, le fameux Gro’Village, plantera ses chapiteaux sur le Port Viguerie (quartier Saint-Cyprien) du 14 au 20 septembre. Pendant une semaine, les festivaliers pourront y profiter d’une ambiance unique mêlant concerts, théâtre, rencontres littéraires, projections en plein air et bien sûr, buvettes pour refaire le monde !
Informations Pratiques
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Événement : FIFIGROT (Festival International du Film Grolandais de Toulouse) – 15e édition
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Dates : Du lundi 14 au dimanche 20 septembre 2026
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Lieux : Gro’Village au Port Viguerie / Cinémas partenaires (ABC, Cosmograph, Pathé, Cratère, Cinémathèque).
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Programmation complète : Le détail des films, horaires et concerts sera dévoilé début août sur le site officiel : www.fifigrot.com