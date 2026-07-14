Les Nocturnes de la Cité de l’espace 2026 : l’événement incontournable de l’été sous les étoiles à Toulouse

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L’exploration spatiale ne s’arrête pas au coucher du soleil ! Cet été, du 4 au 20 août 2026, la Cité de l’espace de Toulouse vous invite à vivre une expérience inédite avec le grand retour de ses célèbres « Nocturnes ». Pendant 9 soirées exceptionnelles, le parc prolonge ses horaires d’ouverture jusqu’à 23h00 (et même 23h30 certaines dates) pour vous offrir une aventure nocturne magique, ponctuée de spectacles, d’observations astronomiques et d’animations en plein air. Une sortie idéale à partager en famille ou entre amis !

9 soirées d’été pour explorer l’univers autrement

Les Nocturnes de la Cité de l’espace transforment totalement l’atmosphère du célèbre parc toulousain. À la fraîcheur de la nuit tombante, le site prend une dimension féerique et propose un programme spécialement repensé pour l’occasion.

Ces ouvertures prolongées vous permettent de profiter de la Cité de l’espace en toute liberté : toutes les expositions, les animations et les spectacles habituels restent en accès libre tout au long de la soirée. C’est l’opportunité parfaite pour visiter les pavillons thématiques ou admirer les engins spatiaux grandeur nature sans la foule des journées estivales.

« Ariane fait son show ! » : un spectacle nocturne éblouissant

Le point d’orgue de la soirée se déroule au pied du monument le plus emblématique du parc. À la nuit tombée, la célèbre maquette taille réelle de la fusée européenne s’illumine pour un spectacle monumental intitulé « Ariane fait son show ! ». Un moment spectaculaire de sons et lumières qui fascine à chaque fois les petits (à partir de 4 ans) comme les plus grands.

Observation des étoiles et pause gourmande

Que serait une soirée spatiale sans lever les yeux au ciel ? Les équipes d’animation de la Cité de l’espace mettront des télescopes à disposition du public pour des sessions d’observation guidées. Une occasion unique de découvrir les cratères de la Lune, les anneaux de Saturne ou les constellations estivales en compagnie de médiateurs scientifiques passionnés.

Pour agrémenter votre visite et vous permettre de dîner sur place, les restaurants du site ainsi qu’une sélection de foodtrucks seront ouverts toute la soirée. Vous pourrez ainsi savourer un repas convivial en plein air, sous la voûte céleste.

Le bon plan : un accès à demi-tarif à partir de 19h00

Afin de rendre cet événement magique accessible au plus grand nombre, la Cité de l’espace (en partenariat avec la Banque Populaire Occitane et Radio VINCI autoroutes) propose un tarif très avantageux. Pour toute entrée achetée pour une arrivée à partir de 19h00, vous bénéficierez du demi-tarif ! Une excellente raison de venir se mettre au frais et clôturer sa journée toulousaine de la plus belle des manières.

Le calendrier des Nocturnes d’août 2026 et infos pratiques

Les Nocturnes se déroulent exclusivement les mardis, mercredis et jeudis des trois premières semaines du mois d’août. Voici le détail des dates :

Mardi 4, mercredi 5 et jeudi 6 août : de 18h00 à 23h30

Mardi 11, mercredi 12 et jeudi 13 août : de 18h00 à 23h00

Mardi 18, mercredi 19 et jeudi 20 août : de 18h00 à 23h00

Informations pratiques complémentaires :