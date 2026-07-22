Arènes en Scène 2026 : 4 soirées grandioses pour faire vibrer Bayonne avant les Fêtes

J – 3 ! Le compte à rebours est officiellement lancé. Chaque été, à quelques jours seulement du coup d’envoi des mythiques Fêtes de Bayonne, les arènes de la ville se transforment en un immense théâtre à ciel ouvert. Co-organisé par la Ville de Bayonne et Euterpe Promotion, l’événement « Arènes en Scène » s’est imposé comme le rendez-vous musical incontournable de la saison estivale sur la côte basque. Entre patrimoine historique et modernité, préparez-vous à chanter, danser et rêver au rythme d’une programmation 2026 exceptionnelle !
Une édition 2026 qui succède à une année record
Comment faire mieux après une édition 2025 triomphale, marquée par les prestations mémorables d’Ibrahim Maalouf, Zaho de Sagazan, Paul Mirabel ou encore Jean-Louis Aubert ? En renouvelant la recette qui fait le succès du festival : une programmation éclectique mêlant variété française, pop colorée et grands spectacles populaires !
Pour ce grand retour, Arènes en Scène frappe fort avec quatre soirées qui s’annoncent déjà « sold-out ». Voici le détail des artistes qui vont embraser la scène bayonnaise cette année.
Mika – Samedi 25 juillet à 21h00
C’est la star internationale de la pop alternative qui aura l’honneur d’ouvrir le bal ! Tout au long de sa carrière, Mika a su bâtir un univers unique, mêlant romance grinçante, joie, espièglerie et esthétique en technicolor. Souvent comparé à des légendes comme Elton John, Freddie Mercury ou Prince, c’est un véritable artiste de scène. Fort d’une base de fans d’une ferveur rare et de milliards de vues au compteur, il viendra défendre son très réussi sixième album studio, Que ta tête fleurisse toujours, et revisiter ses plus grands tubes.
Star Academy Tour – Dimanche 26 juillet à 21h00
Le phénomène télévisuel et musical de l’année s’arrête à Bayonne ! Après une précédente tournée phénoménale ayant rassemblé près d’un million de spectateurs sur plus de 130 dates, le Star Academy Tour fait peau neuve. Place à la nouvelle promotion ! Avec de nouveaux visages, une setlist inédite et un show toujours plus spectaculaire, les académiciens promettent une soirée explosive. Au menu : chorégraphies endiablées et reprises des plus grands tubes pour revivre l’ambiance du château en direct.
Christophe Maé – Lundi 27 juillet à 21h00
On ne présente plus ce grand habitué des succès populaires. Après une dernière tournée triomphale qui a sillonné les routes, Christophe Maé est de retour sur les plus grandes scènes estivales de France, de Suisse et de Belgique. Véritable bête de scène, il apportera sa touche de chaleur, de poésie et de rythmes ensoleillés dans l’arène bayonnaise pour un moment de partage toujours intense avec son public.
Julien Doré – Mardi 28 juillet à 21h00
Pour clôturer cette édition en beauté, Arènes en Scène s’offre l’une des figures les plus emblématiques de la scène française. Avec 15 ans d’une carrière sans la moindre fausse note et 5 Victoires de la Musique, Julien Doré viendra faire résonner ses hymnes multi-générationnels. De « Paris-Seychelles » à « La fièvre », en passant par « Le lac » ou « Nous », l’auteur-compositeur-interprète promet un final grandiose, fort de son expérience des tournées jouées à guichets fermés devant des millions de spectateurs à travers le monde.
Informations Pratiques
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Événement : Arènes en Scène 2026
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Lieu : Arènes de Bayonne (Avenue Alfred Boulant, 64100 Bayonne)
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Dates : Du samedi 25 au mardi 28 juillet 2026
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Billetterie : Les places partent vite ! Pour retrouver toutes les informations tarifaires et réserver vos billets, rapprochez-vous des points de vente habituels et de la billetterie officielle d’Euterpe Promotion.