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Festival Vadrouille 2026 : L’échappée belle près de Toulouse

C’est le rendez-vous incontournable de ce week-end estival en Haute-Garonne ! Les 24 et 25 juillet 2026, le Festival Vadrouille célèbre sa 11ème édition au cœur du superbe Domaine de Varès, à Poucharramet. Préparez-vous pour une bulle hors du temps, à seulement quelques dizaines de minutes de la Ville Rose.

Une 11ème édition sous le signe de la convivialité

Après avoir soufflé sa dixième bougie en beauté, l’équipe de bénévoles passionnés de Vadrouille remet le couvert avec la même formule qui fait son succès : un festival familial, ouvert à toutes et tous, qui met en lumière la richesse culturelle et humaine de nos territoires ruraux. L’événement se veut être une véritable « échappée belle » dans la campagne occitane, un espace où l’on vient pour danser, découvrir, et surtout, partager de bons moments ensemble.

Une programmation éclectique et joyeuse

Le Festival Vadrouille, c’est avant tout un line-up qui fait la part belle aux découvertes, naviguant entre concerts live et DJ sets envoûtants.

Vendredi 24 juillet (18h – 3h)

Pour lancer les festivités, la soirée du vendredi s’annonce électrique avec :

Brenda & Trange

Petit Bureau

Shahzen

Oonagh Haines

Phillipi

Samedi 25 juillet (12h – 4h)

La journée de samedi débutera en douceur avec un déjeuner-concert à la Maison de la Terre en compagnie de Femina Vox. La suite promet de vous faire vibrer jusqu’à l’aube :

TataKokotte

Sasso B2B Koko DJ

Johnny Makam

Mondo Cane

Liqueur

Jasmine not Jafar

Brice Lee B2B Insom B2B Bastien Miam

Ayant

Aquagym Punk et Cheval-Bâton : Des animations déjantées

Ce qui fait le sel du Festival Vadrouille, ce sont aussi ses activités insolites. Cette année, le festival place la barre très haut avec au programme : des sessions d’Aquagym Punk pour se rafraîchir en rythme, un redoutable Parcours de cheval-bâton orchestré par Nils Bertho, et bien sûr, l’immanquable Tournoi et concours des trucs à lancer (pétanque, palets bretons, et même… espadrilles !).

Des ateliers variés viendront également ponctuer le week-end pour petits et grands.

Informations Pratiques

📍 Lieu : Domaine de Varès, 31370 Poucharramet

📅 Dates : Ce vendredi 24 et samedi 25 juillet 2026

⛺ Sur place : Camping à l’ombre (inclus dans le billet), Parking, Foodtrucks & Bar proposant des produits locaux de qualité.

Tarifs & Billetterie

Pass week-end : 40 €

Billet Vendredi : 20 €

Billet Samedi : 25 €

Déjeuner-concert (Samedi) : 15 €

Bon plan : Le festival est gratuit pour les moins de 12 ans !

Réservations en ligne sur lavadrouille-festival.fr.