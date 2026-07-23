Fonsorbes : Le grand Marché Gourmand et Artisanal fait son retour pour une 5ème édition festive !

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Avis aux épicuriens et aux amateurs de belles soirées d’été ! Fort de l’immense succès de ses précédentes éditions, qui ont rassemblé près de 4 500 visiteurs, la ville de Fonsorbes relance son incontournable Marché Gourmand et Artisanal. Rendez-vous le mercredi 29 juillet 2026, dès 18h sur la Place du Trépadé, pour une 5ème édition qui promet de célébrer l’esprit du Sud-Ouest autour de grandes tablées conviviales.

Saveurs du terroir et gastronomie du monde : un festin à ciel ouvert

L’événement a été pensé pour valoriser le dynamisme et le savoir-faire des acteurs économiques locaux. Avec plus de 80 stands prévus cette année, c’est une véritable explosion de saveurs qui attend les visiteurs !

De l’entrée au dessert, l’offre culinaire s’annonce pléthorique et apte à ravir toutes les papilles. Les restaurateurs venus de toute l’Occitanie (Haute-Garonne, Aveyron, Gers) mettront à l’honneur les trésors de notre terroir : viandes grillées, fromages de caractère, tapas, vins de la région et bières artisanales.

Mais le marché invite également au voyage ! Vous pourrez déguster des spécialités venues des quatre coins du globe : mets asiatiques, saveurs antillaises et réunionnaises, ou encore des découvertes hongroises. Le tout à savourer en famille ou entre amis, installés autour des grandes tablées qui font le charme de l’événement.

Un village artisanal pour dénicher des pépites uniques

Après avoir régalé vos papilles, laissez-vous tenter par un voyage créatif au cœur du pôle artisanal. C’est l’occasion idéale pour flâner et soutenir les créateurs de la région.

Le marché regorgera d’objets uniques et faits main :

Des bijoux originaux.

De superbes pièces en bois sculpté.

Des bougies parfumées artisanales.

Des accessoires réalisés au crochet.

De la décoration pour sublimer votre intérieur.

De quoi trouver la pièce rare, se faire plaisir ou dénicher le cadeau parfait à ramener chez soi !

L’esprit du Sud-Ouest : Bandas et éco-responsabilité

Que serait une fête dans la région toulousaine sans musique ? Cette 5ème édition affiche une identité « Sud-Ouest » très forte. L’ambiance sera assurée tout au long de la soirée par des animations au micro et, surtout, par la présence incontournable d’une bandas qui viendra rythmer les déambulations et faire chanter les tablées !

Un événement engagé et « vert »

Faire la fête, oui, mais tout en respectant l’environnement ! La municipalité de Fonsorbes, en collaboration avec le Muretain Agglo et l’association Élémen’terre, a conçu cette soirée comme une véritable éco-manifestation.

Parmi les actions fortes mises en place pour réduire l’impact écologique de l’événement, les festivaliers retrouveront l’utilisation de vaisselle réutilisable sur les stands et un système de tri sélectif des déchets facilité sur l’ensemble du site. Une belle initiative pour allier convivialité et responsabilité.

Informations pratiques