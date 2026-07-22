Cet été, décollez sans quitter Toulouse : le plan de vol estival de L’Envol des Pionniers !

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Envie de voyager dans le temps et de revivre l’époque fascinante des années folles ? Que ce soit en famille ou entre amis, L’Envol des Pionniers vous propose un programme estival riche en émotions au cœur du quartier historique de Montaudran. Suivez notre plan de vol à la découverte d’escales insolites, ludiques et gourmandes pour un été inoubliable sur la Piste des Géants !

Escale N°1 : La Fête avec les soirées guinguette rétro

Pour célébrer l’été, L’Envol des Pionniers fait revivre l’effervescence de l’Aéropostale et des années 1920. Le temps de trois soirées exceptionnelles, le site se transforme en une véritable piste de danse d’époque !

Au programme de ces soirées festives : un bal swing pour vous faire tourner la tête, des initiations au poker fictif, et de grands jeux en bois traditionnels pour amuser petits et grands. Une restauration sur place est prévue pour vous permettre de profiter pleinement de la douceur des soirées toulousaines.

Dates à retenir : jeudi 30 juillet, et samedi 5 septembre 2026.

Escale N°2 : La Découverte avec l’exposition événement « Air France, une histoire d’élégance »

Bienvenue à bord ! L’Envol des Pionniers accueille une exposition événement qui ravira les passionnés d’aviation et de mode. Avec près de 200 objets historiques, plongez dans l’univers infiniment raffiné d’Air France.

Vous pourrez y admirer des sièges emblématiques, des maquettes d’avions mythiques, des affiches iconiques, mais surtout de superbes uniformes haute couture, dont le tout nouvel uniforme de Tahiti récemment arrivé dans les collections !

Optez pour la visite guidée !

Pour aller plus loin, laissez-vous embarquer par un animateur pour une visite guidée riche en sourires et en anecdotes. C’est l’occasion parfaite de redécouvrir la relation indéfectible qui unit Toulouse à la célèbre compagnie aérienne, le tout dans ses bâtiments historiques.

Visite libre : 9,50 € (Compris dans le billet d’entrée) / Durée 45 min / Dès 6 ans.

Visite guidée : Supplément de 5 € / De 14h30 à 15h30 (selon jours d’ouverture) / Durée 45 min / Dès 6 ans.

Escale N°3 : Le Partage avec l’atelier famille immersif

Demain est un grand jour : le premier courrier 100 % aérien entre Toulouse et Santiago s’apprête à décoller ! L’Envol des Pionniers invite les familles à revivre ce moment de bravoure dans la peau de journalistes dépêchés à Montaudran pour couvrir l’événement.

Cet atelier est une véritable activité 100 % déconnectée. Aucun écran, juste de l’imagination, de la coopération et un retour ludique dans le passé pour comprendre les défis des pionniers de l’air.

Horaires : Les mercredis, week-ends et tous les jours pendant les vacances scolaires (de 16h00 à 17h00).

Tarif : 7 € / Durée 1h / Accessible à partir de 6 ans.

Escale Gourmande : Le Café des Pionniers

Parce que l’exploration, ça creuse, prolongez votre visite en vous attablant au Café des Pionniers (ouvert depuis le 1er juillet). Dans une atmosphère typique des cafés des années folles, vous pourrez déguster des tapas, siroter des boissons fraîches ou savourer des plats chauds directement inspirés des pays traversés par les aviateurs de La Ligne. Une pause gourmande qui clôturera parfaitement votre voyage !

Informations pratiques