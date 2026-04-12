Amel Bent en Concert au Zénith de Toulouse : Le Grand Retour avec « Minuit Une Tour »

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C’est l’événement musical du printemps 2026 dans la Ville Rose ! Après une longue période de silence, Amel Bent signe un retour fracassant sur le devant de la scène. Dans le cadre de sa nouvelle tournée événement « Minuit Une Tour », la chanteuse iconique fera vibrer le Zénith de Toulouse Métropole le mercredi 6 mai 2026. Entre nouveaux titres poignants et célébration de ses 20 ans de carrière, découvrez pourquoi ce concert s’annonce déjà inoubliable.

490 jours de silence pour un 8ème album brut et sans filtre

Les fans commençaient à s’impatienter. Pendant 490 jours, Amel Bent s’est retirée de la sphère médiatique. Plus un mot sur les réseaux sociaux, aucune apparition télévisée ni interview. Une absence nécessaire pour l’artiste, qui a mis à profit ces nuits blanches pour écrire, composer et se livrer comme jamais auparavant.

Le résultat ? Un 8ème album studio qui se veut être le plus personnel de sa carrière. L’interprète de Ma Philosophie y décharge ses blessures, ses faiblesses, mais aussi sa force inébranlable. On y retrouve l’Amel que le public aime tant : incisive, pertinente, impertinente et délicieusement impudique. Ce nouveau projet musical promet une résonance toute particulière en live, où l’émotion de l’artiste rencontre directement celle de son public.

« Minuit Une Tour » : Célébrer 20 ans de carrière au Zénith de Toulouse

2026 est une année charnière pour Amel Bent puisqu’elle marque ses 20 ans de carrière. Pour fêter cet anniversaire exceptionnel, l’artiste a vu les choses en grand avec une tournée des Zéniths et des Arenas à travers toute la France et la Belgique.

Le mercredi 6 mai 2026, c’est le public toulousain qui aura le privilège de la retrouver. Sur la scène majestueuse du Zénith de Toulouse Métropole, Amel Bent promet un show spectaculaire. Reconnue pour sa puissance vocale hors du commun et sa générosité sur scène, elle mêlera les titres bruts de son nouvel opus à ses plus grands classiques qui ont marqué la chanson française ces deux dernières décennies.

Pourquoi il faut réserver ses places rapidement

Le retour de la star est si attendu que les billets risquent de s’arracher en un temps record. Si vous souhaitez faire partie de ce moment de communion intense, il est vivement conseillé de sécuriser vos places au plus vite.

3 raisons de ne pas manquer ce concert :

Une voix unique : L’une des plus belles signatures vocales de la scène française, de retour à son meilleur niveau.

Un anniversaire mémorable : 20 ans de tubes à chanter en chœur, de Ne retiens pas tes larmes à Jusqu’au bout .

Une connexion sincère : Amel Bent revient plus libre et plus forte que jamais, avec la promesse d’un échange authentique et chaleureux avec les Toulousains.

Informations Pratiques et Billetterie

Ne laissez pas passer l’opportunité de vivre cette soirée d’exception. Voici toutes les informations pour organiser votre venue :