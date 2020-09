Les meilleurs joueuses et joueurs français de Padel ce week-end à Toulouse

Partager Facebook

Le Toulouse Padel Club (Ligue Occitanie) accueille, du 25 au 27 septembre, l’un des six tournois, féminins et masculins, de padel créés par la FFT dans le cadre du plan de soutien et de relance de ses disciplines.

Après avoir participé au premier tournoi à Port-Marly, il y a quelques jours, les meilleurs joueuses et joueurs français de la discipline s’affronteront ce week-end à Toulouse.

Les tournois masculin et féminin seront très relevés à Toulouse. En effet, chez les dames, les n°1 françaises et triples championnes de France, Jessica Ginier et Alix Collombon (30e joueuse mondiale), joueront ensemble pour tenter de remporter la compétition. Elles seront notamment concurrencées par les n°3 françaises et licenciées de la ligue Occitanie, Charlotte Soubrié et Marianne Vandaele (Stade Toulousain Tennis Club) mais aussi par la paire composée des n°2 et 3 françaises, Laura Clergue (57e mondiale) et Léa Godallier (71e mondiale), déjà victorieuse au tournoi de Port-Marly.

Chez les messieurs, les n°1 français Benjamin Tison (121e mondial) et Jérémy Scatena (101e mondial), seront présents à Toulouse, après s’être imposés à Port-Marly. Le club hôte pourra également compter sur la participation d’Adrien Maigret (n°1 français et 136e mondial) et de Robin Haziza (n°10 français et 216e mondial) et des triples champions de France, Johan Bergeron (n°2 français et 119e mondial) et Bastien Blanqué (n°3 français et 150e mondial), qui joueront respectivement ensemble.

Le public pourra venir les voir jouer et les encourager tout au long du week-end. En effet, le Toulouse Padel Club ouvrira ses portes, en responsabilité, dans le respect du protocole sanitaire alors en vigueur dans les clubs FFT, dès 13h30 le vendredi lors des phases de qualification et dès 9h00 le samedi et le dimanche pour les tableaux finaux. Les demi-finales auront lieu le dimanche matin et seront suivies des finales, dames et hommes, dès 14h00.

Discipline en plein essor, le Padel séduit chaque année de plus en plus de pratiquants (actuellement environ 70 000 en France), qui profitent de la multiplication des terrains (plus de 700 dans l’Hexagone) pour s’adonner à leur nouvelle passion dans les structures habilitées et affiliées.