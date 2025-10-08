Lorie fait la fête au Zénith de Toulouse avec un show unique !

Préparez-vous à remonter le temps et à danser sur des tubes inoubliables ! La chanteuse Lorie vous donne rendez-vous au Zénith Toulouse Métropole pour une soirée exceptionnelle le dimanche 3 mai 2025 à 18h00.

L’artiste promet une expérience complètement atypique, bien au-delà d’un simple concert. Son spectacle est annoncé comme un mélange vibrant de show, club et party, pensé pour offrir un moment de joie, de complicité et d’émotions. Attendez-vous à chanter et danser sur tous ses plus grands succès, qui ont marqué toute une génération.

C’est l’occasion parfaite pour une sortie festive et haute en couleur, en famille ou entre amis, pour un souvenir assurément inoubliable !

Informations pratiques

Lieu : Zénith Toulouse Métropole, 11 Avenue Raymond Badiou, Toulouse

Date et heure : Dimanche 3 mai 2025 à 18h00

Tarif : De 45€ à 65€

Réservation : Billets disponibles sur les plateformes de billetterie en ligne et dans les points de vente habituels.