Concours : Gagnez vos places pour Toulouse Handball vs Kristianstad le mardi 14 octobre 2025 à 20h45 au Palais des Sports de Toulouse

La campagne européenne est lancée pour le Fénix Toulouse Handball ! L’équipe toulousaine accueille le club suédois IFK Kristianstad pour un match décisif de la phase de groupes de l’EHF European League. Ce choc aura lieu le mardi 14 octobre 2025 à 20h45 au Palais des Sports de Toulouse.

Le Fénix, qui a terminé la saison dernière à la 4e place de la Starligue, doit prouver qu’il peut rivaliser au niveau continental malgré un effectif renouvelé. Ce match à domicile sera crucial pour prendre un bon départ dans ce groupe relevé.

Enjeux : Se positionner face à un habitué de l’Europe

Le Fénix et Kristianstad se retrouvent dans le Groupe F de l’EHF European League (saison 2025-2026), aux côtés d’équipes de taille comme le double vainqueur de la Ligue des champions, le HC Vardar 1961 (Macédoine du Nord), et l’équipe croate qui sortira du duel entre Dugo Selo et Sesvete.

L’adversaire : L’IFK Kristianstad est un habitué de la scène européenne et un club de haut niveau en Suède. Après s’être incliné de peu la saison précédente en tour préliminaire, les Suédois auront à cœur de briller. Pour Toulouse, il s’agira d’une confrontation clé pour marquer des points précieux et éviter de se laisser distancer d’entrée. Seuls les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour le tour suivant, ce qui rend chaque victoire à domicile indispensable.

Composition du Groupe F (avant le début de la compétition)

À l’aube de la phase de groupes, le classement est vierge pour tous les clubs, chaque équipe démarrant avec 0 point.

Équipe Pts Fénix Toulouse Handball 0 HC Vardar 1961 (VAR) 0 IFK Kristianstad (KRI) 0 Vainqueur Dugo Selo/Sesvete (STE) 0

Informations pratiques

Lieu : Palais des Sports de Toulouse (Palais des Sports André Brouat)

Date et heure : Mardi 14 octobre 2025, à 20h45

Tarif : Billets disponibles sur la billetterie officielle du club.

Réservation : Réservez rapidement pour soutenir les Toulousains dans leur quête européenne !