Jazz et poésie : Airelle Besson et Lionel Suarez à la Salle Nougaro

Préparez-vous à une soirée de haute voltige musicale. La Salle Nougaro de Toulouse accueille le duo d’exception formé par la trompettiste Airelle Besson et l’accordéoniste Lionel Suarez le mardi 14 octobre 2025 à 20h30. Ce concert s’annonce comme un dialogue intimiste où chaque note raconte, improvise et respire.

Entre la trompette explosive de Besson et l’accordéon coloré de Suarez, s’invente une conversation d’une grande sensibilité. Leur musique navigue entre le jazz, la poésie et les improvisations complices, offrant un mélange parfait d’envolées lyriques et de murmures délicats. Porté par une complicité rare et une émotion palpable, ce récital généreux promet un moment suspendu, une expérience musicale rare, tout simplement.

Informations pratiques

Lieu : Salle Nougaro, 20 Allée de Barcelone, Toulouse

Date et heure : Mardi 14 octobre 2025 à 20h30

Tarif : De 17,80€ à 19,80€

Réservation : Billets disponibles sur le site de la Salle Nougaro et dans les points de vente habituels.

Ne manquez pas ce rendez-vous qui promet de vous faire vibrer au rythme du jazz et de l’émotion.