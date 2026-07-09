Concert gratuit à La Brique Rouge : découvrez la relève musicale toulousaine en plein air

Partager Facebook

Twitter

Vous êtes toujours à l’affût de nouvelles pépites musicales ? Le mardi 28 juillet 2026, le Centre culturel La Brique Rouge, situé au cœur du quartier Empalot, vous invite à une soirée découverte exceptionnelle. Dans le cadre de la programmation estivale « Les Artistes en plein air » et en partenariat avec le webzine Opus Musique, venez applaudir gratuitement les trois jeunes talents du dispositif d’accompagnement « Focus d’Opus 2026 » : Alice Dugarry, Cernia et Lilo. Un rendez-vous immanquable pour soutenir la scène locale !

« Les Artistes en plein air » : la terrasse culturelle de votre été

Chaque mardi des mois de juin et de juillet, le Centre culturel La Brique Rouge se réinvente pour offrir aux Toulousains une véritable bouffée d’oxygène avec son événement « Les Artistes en plein air ».

Dès 18h30, le patio du centre culturel se transforme en une chaleureuse terrasse éphémère. C’est le lieu idéal pour se retrouver en fin de journée, boire un verre et profiter d’une programmation culturelle pointue dans une ambiance conviviale et décontractée. Et pas d’inquiétude pour la météo : en cas d’intempéries, un repli est prévu dans la superbe salle de spectacle du centre.

Focus d’Opus 2026 : trois univers éclectiques sur une même scène

Pour cette soirée de clôture du mois de juillet, La Brique Rouge frappe fort en accueillant la restitution live du dispositif d’accompagnement Focus d’Opus. Ce programme, porté par l’équipe passionnée d’Opus Musique, a pour vocation de dénicher, soutenir et propulser les artistes émergents de la région.

Le public toulousain aura ainsi le privilège de découvrir en avant-première les trois lauréats de la promotion 2026. Une soirée placée sous le signe de l’éclectisme avec un triptyque musical audacieux :

Alice Dugarry : entre chanson à texte et flow incisif

L’univers d’Alice Dugarry est une fascinante collision des genres. Seule en scène avec son piano-voix, elle tisse un lien intime avec le public avant de surprendre avec un phrasé rap redoutablement efficace. Une poésie moderne et percutante à découvrir d’urgence.

Cernia : l’énergie brute du rock

Place ensuite aux guitares saturées et aux rythmiques implacables avec Cernia. Ce groupe viendra réveiller le patio de La Brique Rouge avec un set rock énergique, pensé pour le live et taillé pour faire bouger les têtes.

Lilo : le nouveau visage du rap local

Pour compléter ce plateau de choix, Lilo viendra défendre ses textes et ses productions sur scène. Un rap authentique et percutant qui témoigne de l’incroyable vitalité de la scène urbaine toulousaine actuelle.

Informations pratiques et réservations

Cette soirée est une occasion en or de soutenir la création locale et de pouvoir dire plus tard : « Je les ai vus à leurs débuts ! »