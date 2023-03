Partager Facebook

Le Casino Barrière Toulouse accueille une représentation de l’opérette « L’auberge du Cheval Blanc » ce dimanche 19 mars 2023.

Sur les bords du lac de SAINT -WOLFGANG en Tyrol autrichien, une auberge où arrive une clientèle de touristes, d’hommes d’affaires et d’hommes politiques. C’est l’auberge du Cheval Blanc : le maître d’hôtel Léopold, est en extase devant sa jolie patronne Josepha qui, elle, n’a d’yeux que pour un de ses clients, l’avocat Me Flores. Débarquent à l’auberge le marseillais, haut en couleur, Napoléon Bistagne et sa jolie fille Sylvabelle.

Bref, tous les ingrédients sont réunis pour animer un livret riche en rebondissements dans une opérette qui mêle avec succès, la musique viennoise, le folklore tyrolien et le cabaret berlinois.

Infos et réservations : https://www.casinosbarriere.com/fr/toulouse/spectacles-et-animations/