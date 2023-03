Portes ouvertes pour La Fontaine Salée à  Salies-du-Salat

Partager Facebook

La Fontaine Salée, le site du CHU de Toulouse situé à Salies-du-Salat, organise sespremières portes ouvertes le jeudi 23 mars de 10h à 17h. L’occasion pour les visiteurs de découvrir l’environnement de travail, de rencontrer les équipes voire de passer un entretien le jour J.

Ces portes ouvertes s’adressent en priorité aux paramédicaux exerçant les métiers d’infirmier, d’aide-soignant, de masseur- kinésithérapeute, de cadre de santé, de diététicien, d’ergothérapeute et d’orthophoniste. La Fontaine Salée recherche également un médecin généraliste ou spécialisé en MPR.

Le 23 mars, il sera possible de découvrir le site et ses activités, et d’appréhender le fonctionnement des services aux côtés des équipes ; l’opportunité d’obtenir des informations auprès celles et ceux qui font vivre la Fontaine Salée et qui seront mobilisés pour répondre aux questions des visiteurs. Il sera également possible de déposer son CV, voire même de passer un entretien avec un cadre recruteur du CHU de Toulouse.

Qu’est la Fontaine Salée ?

La Fontaine Salée fait partie des cinq sites soignants du CHU de Toulouse. L’établissement réunit deux services de soins appartenant au pôle de santé publique et médecine sociale du CHU. Le service de Médecine Physique et Réadaptation (MPR) concentre des missions de rééducation, de réadaptation et d’accompagnement des patients suite à une maladie, un accident ou une chirurgie.

Le service de diabétologie, maladies métaboliques et nutrition propose une prise en charge de l’obésité et du diabète de type 2 ; les patients bénéficiant d’une rééducation à l’hygiène de vie associant activité physique, prise en charge diététique, psychologique et éducation thérapeutique.