Listes électorales : Date limite des inscriptions le vendredi 7 février

Vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales jusqu’au 7 février prochain. En effet, cette année aura lieu les élections municipales 2020 et pour cela il faut être inscrit sur les listes de votre commune.

Terminée la course de fin d’année pour s’inscrire avant minuit le 31 décembre. Le législateur a voulu réduire l’écart entre la date de clôture d’inscription et celle du scrutin pour mieux impliquer les citoyens dans le processus électoral. Depuis le 1er janvier 2020, les demandes d’inscriptions pourront être déposées au plus tard le 6e vendredi précédant chaque scrutin. Pour les élections municipales de 2020, les inscriptions sur les listes électorales qui peuvent être effectuées au Capitole, dans les mairies de quartier et sur internet, s’arrêtent le vendredi 7 février.

Les électeurs peuvent également interroger leur situation électorale sur le site service-public.fr, ce service en ligne leur permet de vérifier qu’ils sont bien inscrits, dans quelle commune et précise l’adresse de leur bureau de vote. Depuis la réforme du code électoral en 2018, le répertoire électoral unique a été créé au niveau national, géré par l’INSEE, mis à jour en continu, dont sont extraites les listes électorales de chaque commune. L’objectif était de remédier à leurs imperfections et de disposer de listes plus proches de la réalité du corps électoral.