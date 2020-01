Ligue 1 : TFC – Brest, un rendez-vous primordial !

Partager Facebook

Pour le compte de la 20e journée de Ligue 1, et pour bien démarrer la saison, le TFC accueille Brest au Stadium de Toulouse et enfin décrocher quelques points dans sa survie en Ligue 1.

Mettre fin à la série noire. Retrouver le chemin de la victoire. Toulouse, qui n’a plus rien à jouer depuis son élimination en Coupe de France face à une équipe de Nationale 2, peut se focaliser sur le maintien. Et pour attaquer l’année 2020, et mettre fin à 10 défaites de rang, les violets, désormais entraînés par Denis Zanko, accueillent le Stade Brestois.

Au match aller, en ouverture de la saison, Toulousains et Brestois s’étaient quittés sur un match nul, Efthymios Koulouris et ses coéquipiers revenant au score dans les derniers instants de la partie. Les choses ont changé depuis. Toulouse a continué de creuser vers la Ligue 2 avec une triste dernière place pendant que Brest flottait au dessus de la zone rouge avec une 15e place (22pts).

Toulouse n’a qu’une obsession pour cette fin de saison : le maintien. Un nouveau championnat débute où chaque rencontre est primordiale. Il ne faudra laisser aucun point à domicile à compter de ce samedi soir.

TFC – Brest

Samedi 11 janvier à 20h

Stadium de Toulouse

www.toulousefc.com