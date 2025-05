L’Intimité et la Magie de Lou en Concert Acoustique Exceptionnel à La Cabane de Toulouse !

Après avoir conquis les plus grandes scènes, Lou revient à l’essence de sa musique pour une soirée unique à Toulouse ! Retrouvez l’artiste talentueuse Lou à La Cabane le vendredi 30 mai 2025 à 20h00 pour un concert exceptionnel en version acoustique.

Forte du succès de plus de 200 000 albums vendus et de tournées mémorables, Lou choisit l’intimité de La Cabane pour une date qui s’annonce privilégiée. Ce concert fait écho à ses deux soirées complètes au Café de la Danse à Paris en octobre dernier, où elle a eu l’occasion de présenter ses tubes emblématiques sous un nouveau jour, dans des arrangements acoustiques touchants et épurés.

Cette soirée toulousaine sera également l’occasion pour ses fans de découvrir en avant-première ses nouveaux titres, promettant une connexion encore plus profonde avec son univers musical. Laissez-vous emporter par la voix cristalline de Lou et la beauté des mélodies revisitées dans une ambiance chaleureuse et authentique.

Ce concert acoustique est une opportunité rare de redécouvrir l’artiste sous un angle différent, mettant en valeur la sensibilité de ses textes et la pureté de son interprétation. Ne manquez pas ce moment suspendu dans le temps avec Lou à La Cabane !

Infos Pratiques :

Date : vendredi 30 mai 2025 à 20h00

Lieu : La Cabane de Toulouse

Tarifs : 42€

Réservations :

BOX OFFICE – 05 34 31 10 00

box.fr