Préparez-vous à l’Assaut Punk Rock : Marky Ramone’s Blitzkrieg Débarque au Metronum de Toulouse !

Fans de Punk Rock, légende en vue ! Le batteur emblématique et membre du Rock and Roll Hall of Fame, Marky Ramone, accompagné de son groupe Blitzkrieg, apportera l’énergie brute et intemporelle des Ramones au Metronum de Toulouse le vendredi 30 mai 2025 à 20h00 !

Marky Ramone, véritable icône vivante du Punk Rock, continue de faire vibrer la planète avec l’héritage musical des Ramones à travers une tournée mondiale incontournable. Son groupe, Blitzkrieg, incarne l’essence même de cette légende.

Une Célébration Explosive du Punk Rock :

Marky Ramone’s Blitzkrieg offre un spectacle survolté et authentique, enchaînant sans relâche jusqu’à 36 (voire parfois 39 ou 41 !) des plus grands classiques des Ramones. Ces concerts sont bien plus que de simples performances musicales : ce sont des fêtes rock’n’roll inoubliables, une véritable immersion dans l’âge d’or du Punk. Attendez-vous à une déferlante de riffs rapides, de rythmiques entraînantes et de l’énergie contagieuse qui a marqué toute une génération.

L’Héritage des Ramones Perpétué :

Reconnu comme la meilleure formation pro-Ramones en activité, Marky Ramone’s Blitzkrieg offre une expérience live exceptionnelle, la plus proche que les fans peuvent vivre de l’époque légendaire des années 70 et 80. Chaque performance est un hommage vibrant et sincère à l’esprit rebelle et à l’impact musical des Ramones. C’est une chance unique de revivre l’énergie et la simplicité du Punk Rock à son apogée.

Ne manquez pas cette opportunité unique de faire partie de l’histoire du Punk Rock. Préparez vos cordes vocales et votre énergie pour crier avec Marky Ramone et Blitzkrieg les hymnes qui ont marqué une époque.

Infos Pratiques :

Date : vendredi 30 mai 2025 à 20h00

Lieu : Le Metronum de Toulouse

Tarifs : 33€

Réservations :

BOX OFFICE – 05 34 31 10 00

box.fr