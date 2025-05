Laissez-vous Emporter par la Voix d’Or de Vincent Niclo au Casino Barrière de Toulouse !

Partager Facebook

Le ténor aux quatre octaves, Vincent Niclo, fera vibrer la scène toulousaine ! Retrouvez-le au Casino Théâtre Barrière de Toulouse le mercredi 28 mai 2025 à 20h30 dans le cadre de sa grande tournée de printemps 2025.

Accompagné d’un Chœur Symphonique, Vincent Niclo traversera la France, la Belgique et la Suisse pour plus de 30 dates exceptionnelles. Après avoir eu l’immense privilège d’assurer les premières parties de Céline Dion et de partager une tournée mondiale avec Sarah Brightman, le ténor le plus célèbre de France revient avec une émotion palpable sur les plus belles scènes de son pays.

Fort de plus de 2 millions d’albums vendus, c’est avec une joie immense que Vincent Niclo retrouvera son public français à partir de mars 2025. Au programme de cette tournée tant attendue : ses plus grands tubes, ceux qui ont conquis le cœur de millions de personnes, ainsi que les tout nouveaux titres de son prochain album, prévu pour la fin de l’année 2024.

Soyez prêts à vivre une soirée riche en émotions, portée par la puissance vocale incomparable de Vincent Niclo et sublimée par la présence majestueuse du Chœur Symphonique. Frissons garantis pour tous les amoureux des grandes voix et des mélodies intemporelles.

Ne manquez pas ce nouveau spectacle plein de surprises et de moments inoubliables. Laissez-vous envoûter par la magie de la voix de Vincent Niclo dans le cadre élégant du Casino Théâtre Barrière de Toulouse.

Infos Pratiques :

Date : mercredi 28 mai 2025 à 20h30

Lieu : Casino Théâtre Barrière de Toulouse

Tarifs :

– Catégorie 1 : 55€

– Catégorie 2 : 45€

Réservations :

BOX OFFICE – 05 34 31 10 00

box.fr