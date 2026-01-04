Linh : La nouvelle révélation de la variété française au Casino Théâtre Barrière de Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

C’est l’un des visages les plus prometteurs de la scène française actuelle. Le mercredi 11 mars 2026 à 20h30, la jeune artiste Linh posera sa « Boîte à musique » sur la scène du Casino Théâtre Barrière de Toulouse. Cette date s’inscrit dans le cadre de sa toute première tournée nationale, une étape très attendue par ses fans.

Révélée au grand public avec le succès fulgurant de son single « Je pense à vous » — véritable raz-de-marée avec plus de 50 millions de streams et une première place aux classements Shazam, radio et TV — Linh a su transformer l’essai avec son EP Signé, Linh.

Des Zéniths au tête-à-tête avec son public

Bien qu’il s’agisse de sa première tournée en solo, Linh possède déjà une solide expérience de la scène. En 2024, elle a été choisie par Gims pour assurer ses premières parties dans les plus grands Zéniths de France, une opportunité qui lui a permis de conquérir un large public grâce à sa présence scénique et sa voix cristalline.

Ce concert au Casino Barrière sera l’occasion idéale de découvrir en live les titres de son tout premier album studio, Boîte à musique, dont la sortie est prévue pour le 10 octobre. Entre émotion et sonorités pop-variété modernes, l’artiste promet un moment d’intimité et de partage avec ses auditeurs.

Une ascension fulgurante

Déjà plébiscitée par les classements et soutenue par des piliers de l’industrie, Linh s’impose comme une artiste authentique, capable de transformer des sentiments personnels en tubes universels. Ce rendez-vous toulousain est une chance de voir éclore une future grande de la chanson française dans le cadre prestigieux du Théâtre Barrière.

Informations Pratiques – Linh en concert