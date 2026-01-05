Rock’n Rose : Quand les cordes classiques s’enflamment au Bijou de Toulouse !

Partager Facebook

Préparez-vous à un choc thermique musical ! Le samedi 24 janvier 2026 à 21h00, le mythique club Le Bijou accueille une fusion audacieuse : le projet Rock’n Rose. Ce quatuor à cordes pas comme les autres promet de briser les codes et de faire vibrer les murs de la salle toulousaine.

Une fusion électrisante entre classique et rock

Le quatuor Rose est avant tout l’histoire de quatre musiciennes passionnées, liées par une amitié indéfectible. Avec Rock’n Rose, elles s’éloignent du répertoire traditionnel pour s’aventurer sur les terres du rock. Pour ce projet, elles s’associent à la puissance de la guitare et de la batterie, créant un pont inédit entre l’élégance intemporelle des instruments à cordes et l’énergie brute du rock.

Chaque morceau est une redécouverte. Grâce aux arrangements sur mesure signés Julien Costa, le groupe réinvente vos titres préférés. La setlist, en constante évolution, est un savant mélange de technicité classique et de fougue électrique, conçue pour transporter l’auditeur dans une expérience sensorielle totale.

Un cocktail d’énergie au Bijou

Le cadre intimiste du Bijou est le lieu idéal pour ressentir cette « énergie communicative ». Que vous soyez un puriste du classique curieux de nouveauté ou un mordu de rock en quête de sonorités raffinées, Rock’n Rose propose un spectacle hybride et électrisant qui ne laisse personne indifférent.

Informations Pratiques – Rock’n Rose au Bijou