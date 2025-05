BOULEVARD DES AIRS : L’Éclectisme Festif S’Invite au Bikini en 2026 !

Partager Facebook

Toulouse, réservez votre Saint-Valentin 2026 pour une soirée mémorable ! Le groupe phénomène BOULEVARD DES AIRS (BDA) enflammera la scène du Bikini le samedi 14 février 2026 à 19h30 pour un concert qui promet une ambiance électrique et chaleureuse.

Depuis leurs débuts, BOULEVARD DES AIRS a conquis le cœur du public avec un style musical unique, savant mélange de pop entraînante, de folk mélodique, de chanson française poétique et de sonorités actuelles. Autoproduits depuis toujours, leurs albums ont rencontré un succès retentissant, portés par des collaborations inspirées et des titres phares que tout le monde connaît : « Cielo ciego », « Emmène-moi », « Je me dis que toi aussi », « Bruxelles », sans oublier le touchant duo avec Vianney, « Allez reste ».

Forts de deux nominations aux Victoires de la musique pour leur album « Je me dis que toi aussi » (en 2019 et 2020), BDA est avant tout un groupe de scène. Leur dernière tournée, qui les a menés à travers les Zéniths et les plus grands festivals de France, témoigne de leur amour inconditionnel pour le live et le partage d’émotions avec leur public.

Leur énergie communicative, leurs mélodies accrocheuses et leurs textes touchants feront du concert au Bikini un moment de pur bonheur à partager, que vous soyez en couple pour la Saint-Valentin ou simplement entre amis pour une soirée inoubliable.

Ne manquez pas le retour tant attendu de BOULEVARD DES AIRS à Toulouse ! Rendez-vous au Bikini le samedi 14 février 2026 à 19h30 pour une célébration musicale éclectique et festive !

Infos Pratiques :

Date : samedi 14 février 2026 à 19h30

Lieu : Le Bikini

Tarifs : à partir de 31€

Réservations :

Le Bikini