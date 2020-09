Ligue Européenne : Le FENIX Toulouse concède le nul en Roumanie

Partager Facebook

Pour le match aller du 2e tour qualificatif de la Ligue Européenne, le FENIX Toulouse revient de Roumanie, sur le parquet de Potaissa Turda, avec le match nul (35-35).

Petite déception pour cette première sortie européenne. Toulouse a raté l’occasion de prendre un sérieux avantage pour se qualifier en phase de groupe de la Ligue Européenne. A Turda, en Roumanie, le FENIX menait de 5 buts à 20 minutes du terme avant de voir leurs adversaires réalisaient un rush. Les hommes de Philippe Gardent vont concéder six expulsions de 2 minutes et sombrer en défense pour voir les roumains recoller à la marque. Et même, prendre l’avantage à 4 minutes de la fin (33-31, 56e).

Pourtant, à une minute du terme, on y croit dans le camp toulousain avec un but de Gonçalo Viera (34-35) donnant un précieux avantage… avant un dernier tir des roumains pour égaliser (35-35).

Sans avantage, Toulouse jouera quitte ou double la semaine prochaine au Palais des Sports face à cette belle équipe de Roumanie. Et ce weekend, retour de la Lidl Starligue à Chambéry.