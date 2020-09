Le Petit Bikini ouvre ses portes ce vendredi !

Partager Facebook

En attendant la reprise des concerts, Le Bikini vous propose un nouveau concept pour cet automne : Le Petit Bikini.

Pour patienter, le Bikini se transforme en Petit Bikini à partir du 25 septembre et tout l’automne 2020 les jeudi, vendredi et samedi de 18h à 2h (3h le samedi). L’espace complètement repensé, avec un nouvel aménagement de la salle (fosse/scène/étage) et de la terrasse; du mobilier spécialement conçu pour l’occasion, permettra une capacité d’accueil de 350 personnes (uniquement assises) dans le respect des normes sanitaires en vigueur.

Chaque semaine, un restaurateur différent régalera de petits plats et de cocktails. Tous les soirs, la programmation musicale sera assurée par des DJS principalement issus de la scène locale. Sur place, des jeux seront à disposition et le jeudi soir, quizz et blind test.

Rendez-vous les 25 et 26 septembre pour le lancement de ce nouveau concept. Et on espère très rapidement pour de nouveaux concerts.

Les règles :

→ Port du masque obligatoire

→ Gel hydroalcoolique disponible sur place

→ Capacité limitée

→ Places assises pour tout le monde

→ Pas de dancefloor

→ Respect des normes sanitaires en vigueur