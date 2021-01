Ligue 2 : Victoire du Toulouse FC lors du choc face à Paris (1-0)

Partager Facebook

Pour le compte de la 18e journée de Ligue 2, le TFC a su trouver les ressources pour remporter le choc face au Paris FC (1-0) dans un Stadium de Toulouse à huis Clos.

L’année débute bien, et Toulouse poursuit sa série. Ce fut, mardi soir, une rencontre difficile. Dès l’entame, les toulousains se projettent vers l’avant mais sans conclure. Au contraire, la rencontre est hachée avec de nombreuses fautes. Après un deuxième carton jaune, le toulousain Rouault (32e) est exclu. A 10 contre 11, les toulousains gardent la maitrise de la rencontre avant une expulsion coté parisien.

Le match bascule

Alors qu’il filait au but, Rhys Healey est stoppé irrégulièrement par le dernier défenseur Bamba, qui prend un carton rouge direct. Et permet aux Violets de bénéficier d’un bon coup-franc (57e). Moins de 10 minutes plus tard, c’est le but incroyable de Stijn Spierings. Une frappe de 25 au ras-du-sol qui trompe le portier parisien. Toulouse prend la marque (1-0, 66e). La suite, c’est une belle rencontre de Maxime Dupé qui sauve à plusieurs reprises le TFC.

En l’emportant, les violets restent sur une série de 8 matchs sans défaite pour une seconde place au classement de Ligue 2. Prochain rendez-vous le 11 janvier face à Caen.