Ligue 2 : Coup d’arrêt pour le TFC à Valenciennes

Trop impuissant, le Toulouse FC s’incline sur la pelouse de Valenciennes (1-0) lors de la 28e journée de Ligue 2 mardi soir.

Après son rebond face à Amiens au Stadium le weekend dernier, le TFC voulait enchainer face aux nordistes, avec aussi en tête le match aller (5-4, pour VAFC). Toulouse s’est malheureusement cassé les dents sur le mur défensif adverse. Rapidement menés au score après l’ouverture de Guillaume (19e), les violets ont tout tenté sans parvenir à revenir au score. Frustrant tellement l’impuissance offensive toulousaine coute des points dans la course à la montée.

Avec cette défaite, et les victoires de Troyes (1er) et Clermont (2e), Toulouse marque le pas à la troisième place avec trois points de retard sur les clermontois et désormais six sur les troyens. Dans le même temps, Grenoble (4e) recolle aux basques des toulousains avec le même nombre de points.

Prochaine rencontre à Aubagne vendredi pour les 16e de finale de la Coupe de France avant de recevoir Chambly au Stadium de Toulouse le 13 mars.