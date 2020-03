Ligue 1 : Nouvelle défaite pour le TFC face à Rennes (0-2)

Partager Facebook

Pour le compte de la 27e journée de Ligue 1, le TFC s’est une nouvelle fois incliné au Stadium de Toulouse face au Stade Rennais (0-2). Les violets plongent vers la Ligue 2.

Rien ne s’arrange pour nos toulousains. Samedi soir, au Stadium, Toulouse s’est enfoncé un peu plus vers la Ligue 2. Encore plombés par une ouverture du score précoce de Bourigeaud (3e), les Violets n’ont jamais su refaire leur retard, et ont concédé un nouveau revers. Une déception, alors que les occasions s’étaient multipliées sur le but rennais en deuxième période, avant le break du 2-0 par Maouassa (84e).

Si Lille reste sur le podium de Ligue 1, Toulouse est bon dernier avec 14 points de retard sur Nimes et Dijon . Prochain déplacement à Dijon (17e) avant la réception de Metz (15e)le 14 mars prochain.