Lidl Starligue : Le FENIX Toulouse surpris par Chartres (29-33)

La mauvaise opération de cette 17e journée de Lidl Starligue est à mettre au détriment des toulousains. Le FENIX Toulouse s’incline à domicile ce mercredi soir face à Chartres (9e) (29-33) et rate l’occasion de se rapprocher du podium.

Cette défaite est à mettre en faveur de la grande performance de Chartres sur le parquet toulousain. Les Chatrains ont fait la course en tête durant toute la rencontre comptant toujours une marge de deux buts pour jouer plus sereinement. Même si Toulouse égalise à la 17e minute, la défense et surtout l’attaque de Chartres a fait le reste pour s’imposer assez facilement.

Avec ce résultat, l’écart se creuse avec la troisième place du classement et Montpellier rejoint les toulousains à la 4e place. Mauvaise opération avant un déplacement à Ivry (12e) le 4 mars prochain.

