Les clowns de la Famille Semianyki de retour à Blagnac

Les clowns frapadingues de La Famille Semianyki reviennent dans une tragédie hilarante avec LoDka à Odyssud Blagnac du 27 mars au 1er mars 2020.

Après nous avoir régalés avec leurs précédents spectacles (La Famille Semianyki, Semianyki Express), les mimes-clowns russes du théâtre Semianyki (cousins germains de Slava) sont de retour pour la 4e fois à Odyssud dans leur nouvelle création LoDka (en russe : petit bateau) ! Toujours aussi loufoques et déjantés, ils nous embarquent dans le tumulte du quotidien d’un petit théâtre, un univers à lui tout seul où les acteurs sont piégés dans les personnages d’une pièce dont l’écriture échappe à tout contrôle. Un kaléidoscope de personnages drôles et touchants dans des situations rocambolesques… Sans un seul mot, avec une justesse poignante et un humour incisif, ces artistes nous communiquent leurs rêves, leurs peines, leurs espoirs et leur humanité.

Famille Semianyki – LoDka

Du 27 février au 1er mars

Odyssud Blagnac