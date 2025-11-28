L’HÉRITAGE EN SCÈNE : « GOLDMAN PASSION BY SAM » AU BASCALA !

Revivez les plus grands tubes de Jean-Jacques Goldman avec le spectacle « Goldman Passion By Sam », le samedi 29 novembre 2025 à 20h30 au Bascala (Bruguières) !

Le répertoire intemporel de Jean-Jacques Goldman est éternel, et le spectacle « Goldman Passion By Sam » lui rend un hommage vibrant et fidèle.

Conçu comme un véritable concert de Jean-Jacques Goldman, ce show vous propose un voyage musical et émotionnel à travers une vingtaine de titres incontournables qui ont marqué plusieurs générations.

Sur scène, Sam, un artiste profondément passionné par l’homme autant que par l’œuvre, s’approprie les chansons sans jamais trahir leur esprit ni leur authenticité. Accompagné de six musiciens et chanteurs talentueux, il recrée l’énergie collective et la ferveur qui animaient les concerts originaux.

C’est toute une époque qui renaît, célébrée dans le respect du répertoire. Attendez-vous à chanter à l’unisson sur des hymnes qui font partie de notre patrimoine musical !

Informations Pratiques & Réservation