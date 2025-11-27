DANSE ET CONNEXION : LA PIÈCE CHORÉGRAPHIQUE « CONNEXE » AUX MAZADES !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Théâtre des Mazades accueille « CONNEXE », une pièce hypnotique et sensorielle explorant l’interdépendance des corps, le vendredi 28 novembre 2025 à 20h00 !

Préparez-vous à une immersion poétique et physique. Le Théâtre des Mazades a le plaisir de présenter « CONNEXE », une création chorégraphique forte qui pose la question de notre lien à l’autre et de la nécessité d’être ensemble.

Dans cette pièce, trois corps aveugles (au sens figuré, mais aussi sensoriel) et désirants explorent une connexion vitale, physique et intuitive. La chorégraphie est un langage, une contagion empathique, qui se déploie à travers l’instinct et l’engagement des interprètes.

Le spectacle est une ode aux sens, où le toucher et l’engagement deviennent les vecteurs d’un lien profond. « CONNEXE » est une œuvre qui invite le spectateur à réfléchir sur l’interdépendance et sur ce qui nous pousse fondamentalement à chercher l’autre. Un moment de danse contemporaine qui promet d’être à la fois puissant et hypnotique.

Informations Pratiques & Réservation