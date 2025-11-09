L’HÉRITAGE EN MOUVEMENT : LA TOULOUSE FASHION WEEK 2025 S’INSTALLE À L’INTERFÉRENCE !

Le plus grand catwalk d’Occitanie accueille 24 défilés de stylistes internationaux les vendredi 28 et samedi 29 novembre 2025 à 19h00 pour célébrer la mode comme mémoire collective !

La mode prend ses quartiers à Balma ! La Toulouse Fashion Week (TFW) 2025 vous donne rendez-vous à l’Interférence pour deux soirées exceptionnelles dédiées aux collections Héritage.

Voyagez au cœur des influences culturelles venues d’Afrique, d’Indonésie, du Maghreb, de Corée du Sud, de France, de Guyane et d’ailleurs. Cette édition met en lumière la mode comme langage social et mémoire collective. L’héritage vestimentaire est envisagé comme un patrimoine vivant, en constante transformation, entre savoir-faire, symboles et récits transmis de génération en génération.

Un Catwalk Mondial et Hors Norme

La TFW 2025 se distingue par une prouesse technique : la construction du plus grand espace de défilé d’Occitanie, un spectaculaire catwalk en U de 44 mètres, surélevé de 80 cm, pour une visibilité optimale.

Vous y découvrirez 24 défilés de stylistes internationaux venus de : Corée, Pologne, Nigeria, Algérie, Sénégal, Indonésie, Guyane, Brésil, Venezuela et France. Les créateurs exploreront la rencontre entre traditions locales et imaginaires globaux, interrogeant les notions de durabilité, d’identité et de créativité.

Célébration Pluridisciplinaire

L’événement s’ouvrira sur un plateau pluridisciplinaire riche réunissant musique et danse, sous le parrainage d’une marraine d’exception : Tonye, Maître artisan couturière et fondatrice de Tonye’s Fashion Académie.

Au programme des performances :

Laëly , révélation de The Voice

, révélation de Laurent Pisula , guitariste virtuose (Vitaa, Renan Luce, David Hallyday)

, guitariste virtuose (Vitaa, Renan Luce, David Hallyday) Louhane Pilod , danseuse toulousaine reconnue

, danseuse toulousaine reconnue Clara Grataloup, championne de France de hip-hop.

Retrouvez le détail complet de la programmation, jour par jour, sur le site internet officiel de la Toulouse Fashion Week.

Informations Pratiques & Billetterie