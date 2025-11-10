Concours : Gagnez vos places pour Edouard Deloignon le jeudi 13 novembre 2025 à 20h30 au Casino Théâtre Barrière de Toulouse

Le spectacle d’Édouard Deloignon est déjà complet, mais tentez de remporter les deux dernières places pour assister à son one-man-show hilarant le jeudi 13 novembre 2025 à 20h30 !

Phénomène de l’humour, l’artiste Édouard Deloignon affiche COMPLET au Casino Théâtre Barrière de Toulouse pour sa date du jeudi 13 novembre 2025 ! Son style percutant et sa capacité à raconter la vie moderne avec une autodérision féroce ont séduit le public toulousain.

Son one-man-show est un miroir hilarant de notre société, où chaque observation est une vanne, et chaque situation quotidienne devient un sketch mémorable. Si vous n’avez pas eu la chance d’obtenir votre billet, pas de panique !

Tentez de Gagner Vos Entrées !

Grâce à notre partenaire, deux places exceptionnelles sont mises en jeu pour assister à cette soirée très attendue !

Comment participer et tenter de remporter ces deux précieux sésames ?

Ne manquez pas cette opportunité unique de découvrir sur scène le talent brut d’Édouard Deloignon, l’un des humoristes les plus prometteurs de sa génération !

Informations Pratiques