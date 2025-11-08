LA « REINE DE BELGIQUE » CONQUIERT LE ZÉNITH : HELENA EN TOURNÉE À TOULOUSE !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Après avoir triomphé à la Star Academy et remporté un NRJ Music Award, la sensation pop Helena donne rendez-vous à ses fans au Zénith Toulouse Métropole le vendredi 28 novembre 2025 à 20h00 !

Elle est la révélation musicale que toute la France attendait. Helena, la gagnante acclamée de la dernière édition de la Star Academy et lauréate d’un prestigieux NRJ Music Award (souvent dans la catégorie Révélation Francophone), s’apprête à entamer sa toute première tournée solo.

Avec sa voix douce et puissante, son énergie solaire et sa personnalité attachante, Helena a su conquérir un public immense, bien au-delà des frontières de son pays. Ses compatriotes Belges (et pas que !) la surnomment déjà affectueusement la « Reine de Belgique », un titre qui témoigne de l’affection et de l’engouement qu’elle suscite.

Un Univers Pop Électrique et Captivant

Le concert au Zénith Toulouse Métropole sera l’occasion de plonger dans l’univers musical riche et personnel d’Helena. Avec sa voix envoûtante et ses mélodies captivantes, elle nous propose un style teinté de pop électrique et acoustique, où chaque note résonne avec une émotion sincère.

Après des mois de préparation, cette première tournée solo s’annonce comme un moment intense de partage et de performance, confirmant le statut d’Helena comme l’une des artistes majeures à suivre sur la scène francophone. Ne manquez pas ce premier grand rendez-vous avec la nouvelle étoile de la pop !

Informations Pratiques & Réservation