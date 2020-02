Les Wampas vont enflammer le Bikini ce jeudi soir !

Partager Facebook

Les Wampas sont de retour avec un concert au Bikini de Toulouse ce jeudi 6 février 2020.

Didier et son groupe culte sont de retour avec un nouvel album « Sauvre le monde », un an après « Evangelisti ». En ce début de 21e siècle, Syd Vicious dirige les Etats-Unis et manifestement, in the UK, c’est l’anarchy. Le climat se réchauffe, les pingouins transpirent, l’Amazonie est en flammes, le prix du beurre augmente et, en plus, il fond – justement à cause du réchauffement climatique. Heureusement Les Wampas vont sauver le monde ! Il fallait que quelqu’un s’en occupe. C’est eux.

En 40 minutes, et malgré une faute de frappe sur le titre de l’album, les Wampas se proposent de sauver notre monde…et ça fait du bien !

En première partie, on pourra découvrir le groupe Les Vierges.

Les Wampas en concert

Jeudi 6 février 2020

Le Bikini

www.lebikini.com