jeudi , 16 octobre 2025

Les Violons de Prague : un voyage musical slave à la Basilique Saint-Sernin

15 octobre 2025 Articles, Concerts

Préparez-vous à une soirée d’une beauté exceptionnelle ! Les Violons de Prague et leur soprano vous invitent à un voyage musical en République Tchèque, au cœur de la magnifique Basilique Saint-Sernin de Toulouse, le samedi 28 octobre 2025 de 20h00 à 21h20.

Cet ensemble 100% Tchèque, reconnu pour son talent, son énergie et sa joie de jouer ensemble, vous offrira 1h20 de temps suspendu. Le programme est conçu comme une véritable trêve musicale, une immersion dans la diversité profonde, envoûtante et lumineuse des chefs-d’œuvre de la musique classique.

La soirée mettra à l’honneur de grands compositeurs, mêlant la pureté de Haendel et Pachelbel, la légèreté de Mozart, à la profondeur de l’âme slave avec Smetana (Vltava) et Dvořák (Rusalka – Le Chant à la Lune). Un concert qui promet d’être à la fois grandiose et intimiste, magnifié par l’acoustique majestueuse de la Basilique.

Informations pratiques

Lieu : Basilique Saint-Sernin, Place Saint-Sernin, Toulouse
Date et heure : Samedi 28 octobre 2025, de 20h00 à 21h20
Tarifs : De 20€ à 37€
Réservation : Billetterie en ligne 

Laissez-vous emporter par le talent et l’âme slave des Violons de Prague dans un cadre historique unique.

A voir aussi

La Grimm Académie : le cours de magie le plus drôle de l’année au Bascala

Parents et enfants, préparez vos baguettes ! L’école la plus magique et déjantée de tous …

©2006-2025 Toulouse Blog | CNIL N° 1391640

Nous contacter - Mentions légales