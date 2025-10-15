Les Violons de Prague : un voyage musical slave à la Basilique Saint-Sernin

Préparez-vous à une soirée d’une beauté exceptionnelle ! Les Violons de Prague et leur soprano vous invitent à un voyage musical en République Tchèque, au cœur de la magnifique Basilique Saint-Sernin de Toulouse, le samedi 28 octobre 2025 de 20h00 à 21h20.

Cet ensemble 100% Tchèque, reconnu pour son talent, son énergie et sa joie de jouer ensemble, vous offrira 1h20 de temps suspendu. Le programme est conçu comme une véritable trêve musicale, une immersion dans la diversité profonde, envoûtante et lumineuse des chefs-d’œuvre de la musique classique.

La soirée mettra à l’honneur de grands compositeurs, mêlant la pureté de Haendel et Pachelbel, la légèreté de Mozart, à la profondeur de l’âme slave avec Smetana (Vltava) et Dvořák (Rusalka – Le Chant à la Lune). Un concert qui promet d’être à la fois grandiose et intimiste, magnifié par l’acoustique majestueuse de la Basilique.

Informations pratiques

Lieu : Basilique Saint-Sernin, Place Saint-Sernin, Toulouse

Date et heure : Samedi 28 octobre 2025, de 20h00 à 21h20

Tarifs : De 20€ à 37€

Réservation : Billetterie en ligne

Laissez-vous emporter par le talent et l’âme slave des Violons de Prague dans un cadre historique unique.